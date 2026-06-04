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ВСУ атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2026
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17:07 04.06.2026
ВСУ атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области

Оперштаб Белгорода: ВСУ атаковали 5 муниципалитетов области, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ.
  • Повреждены жилые объекты и автомобили, предварительно, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены жилые объекты и автомобили, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.
"ВСУ совершили очередные удары с помощью беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе от детонации FPV-дрона повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и остановочный комплекс", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
По его данным, в Шебекинском округе также пострадали два частных дома, автомобиль и социальный объект. В Белгороде поврежден легковой автомобиль. В селе Никольское Белгородского округа атакован объект инфраструктуры и складское помещение. В Борисовском и Грайворонском округах повреждены автомобили.
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