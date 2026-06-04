ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один человек погиб, еще трое пострадали при ударе дрона ВСУ по пригородному поезду в Крыму, сообщил Аксенов.
- На месте работают экстренные службы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Один человек погиб при ударе украинского дрона по пригородному поезду в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
На месте работают экстренные службы.
Как заявили в ЮППК, движение пригородных поездов в Крыму временно приостановили по техническим причинам.
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22 июня 2022, 17:18