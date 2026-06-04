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ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший - РИА Новости, 04.06.2026
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08:53 04.06.2026 (обновлено: 17:08 04.06.2026)
ВСУ атаковали пригородный поезд в Крыму, есть погибший

При атаке БПЛА на пригородный поезд в Крыму погиб человек, трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один человек погиб, еще трое пострадали при ударе дрона ВСУ по пригородному поезду в Крыму, сообщил Аксенов.
  • На месте работают экстренные службы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Один человек погиб при ударе украинского дрона по пригородному поезду в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. <...> Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку", — написал он на платформе "Макс".
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На месте работают экстренные службы.
Как заявили в ЮППК, движение пригородных поездов в Крыму временно приостановили по техническим причинам.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымКерчьСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
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