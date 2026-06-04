Архангельская область подписала на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с ВТБ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Архангельская область и банк ВТБ подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Подписи под соглашением поставили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

"Документ закрепляет намерения сторон по взаимодействию при реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов в регионе. Соглашение предусматривает участие ВТБ в реализации крупных региональных проектов правительства Архангельской области в Арктической зоне", - говорится в сообщении.

Речь идет в том числе о проектах по развитию инфраструктуры Северного морского пути, обустройству портов, модернизации предприятий судостроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительству дорог и объектов энергетики, развитию добывающей промышленности, а также по освоению новых месторождений полезных ископаемых. В рамках соглашения ВТБ будет оказывать правительству Архангельской области консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах.

"Наряду с необходимостью развития колоссального экономического потенциала территории приоритетной задачей для государства является повышение качества жизни проживающих в Арктике граждан, а это без малого почти три миллиона человек. ВТБ активно участвует в этой работе, в том числе в Архангельской области", – отметил Лукьяненко.

Он добавил также, что, кроме промышленности Архангельской области, которую банк поддерживает значительными вложениями, ВТБ будет оказывать поддержку и социальной сфере области, в том числе в части реализации программы "Арктическая ипотека", а также в рамках благотворительной деятельности – искусству и культуре.

Губернатор отметил, что для Архангельской области соглашение с ВТБ является частью системной работы с финансовыми партнерами по проектам, направленным на развитие Арктики, транспортной и социальной инфраструктуры, промышленности и туристического потенциала региона.

"Банк всегда подставлял плечо во всех стратегических и важных для Архангельской области начинаниях. Уверен, что так будет и дальше. Со своей стороны будем это партнерство максимально поддерживать", – сказал Цыбульский.

Глава региона добавил, что сегодня перед Архангельской областью стоят масштабные задачи, связанные с развитием Арктики, Северного морского пути, транспортной и социальной инфраструктуры, а также туристического потенциала региона. Их решение невозможно без надежных финансовых партнеров, готовых участвовать в долгосрочных проектах.