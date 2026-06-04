Анохин: новое производство появится в парке "Феникс" в Смоленске

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новый резидент появится в индустриальном парке "Феникс" в Смоленске, на нем создадут высокотехнологичное предприятие по производству промышленной мебели, лабораторного и измерительного оборудования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Проект реализует ООО "Олдис-Инновации". Соответствующее соглашение было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках проекта планируется строительство производственного комплекса общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, востребованной в промышленности, научной и лабораторной сферах. Общий объем инвестиций составит порядка 744 миллиона рублей. Реализация рассчитана до 2040 года.

« "Проект обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой, для его реализации подобран земельный участок в границах индустриального парка. В настоящее время сформирован пул поставщиков материалов и комплектующих, ведется проработка проектных решений и подготовка к строительству. Запуск производства запланирован на 2028 год", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".