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Анохин: новое производство появится в парке "Феникс" в Смоленске - РИА Новости, 04.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:38 04.06.2026
Анохин: новое производство появится в парке "Феникс" в Смоленске

Анохин: новое производство создадут в индустриальном парке "Феникс" в Смоленске

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новый резидент появится в индустриальном парке "Феникс" в Смоленске, на нем создадут высокотехнологичное предприятие по производству промышленной мебели, лабораторного и измерительного оборудования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Проект реализует ООО "Олдис-Инновации". Соответствующее соглашение было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.
В рамках проекта планируется строительство производственного комплекса общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, востребованной в промышленности, научной и лабораторной сферах. Общий объем инвестиций составит порядка 744 миллиона рублей. Реализация рассчитана до 2040 года.
«
"Проект обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой, для его реализации подобран земельный участок в границах индустриального парка. В настоящее время сформирован пул поставщиков материалов и комплектующих, ведется проработка проектных решений и подготовка к строительству. Запуск производства запланирован на 2028 год", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Смоленская областьВасилий АнохинФениксСмоленск
 
 
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