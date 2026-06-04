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Анохин и Рогожник обсудили сотрудничество Смоленщины и Витебской области - РИА Новости, 04.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:37 04.06.2026
Анохин и Рогожник обсудили сотрудничество Смоленщины и Витебской области

Анохин и Рогожник обсудили взаимодействие двух регионов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2026. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Рогожником вопросы взаимодействия двух регионов.
Глава региона отметил, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот с Белоруссией вырос более чем на 8%.
"Почти 70% всей внешней торговли нашего региона приходится именно на белорусское направление", – написал в своем канале в мессенджере "Макс" Анохин.
Губернатор региона отметил, что видит потенциал для увеличения показателей международного товарооборота за счет кооперации в высокотехнологичных отраслях. Запланирована реализация новых проектов в промышленности.
"Витебская область граничит со Смоленской областью, поэтому одно из ключевых направлений – развитие транспорта", – сказал Анохин.
Так, со 2 апреля запущены пригородные поезда по маршрутам СмоленскВитебск и Смоленск – Орша. За первый месяц перевезено свыше 5,5 тысяч пассажиров.
"Сегодня обсудили перспективы взаимодействия, которые позволят вывести наши совместные проекты на новый уровень", – подчеркнул глава Смоленской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьСмоленскВитебская областьПМЭФ
 
 
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