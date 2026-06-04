Анохин и Рогожник обсудили сотрудничество Смоленщины и Витебской области

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Рогожником вопросы взаимодействия двух регионов.

Губернатор региона отметил, что видит потенциал для увеличения показателей международного товарооборота за счет кооперации в высокотехнологичных отраслях. Запланирована реализация новых проектов в промышленности.