Анохин и Рогожник обсудили сотрудничество Смоленщины и Витебской области

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Рогожником вопросы взаимодействия двух регионов.
Глава региона отметил, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот с Белоруссией вырос более чем на 8%.
"Почти 70% всей внешней торговли нашего региона приходится именно на белорусское направление", – написал в своем канале в мессенджере "Макс" Анохин.
Губернатор региона отметил, что видит потенциал для увеличения показателей международного товарооборота за счет кооперации в высокотехнологичных отраслях. Запланирована реализация новых проектов в промышленности.
"Витебская область граничит со Смоленской областью, поэтому одно из ключевых направлений – развитие транспорта", – сказал Анохин.
"Сегодня обсудили перспективы взаимодействия, которые позволят вывести наши совместные проекты на новый уровень", – подчеркнул глава Смоленской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.