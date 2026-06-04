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Анохин: в Смоленске появится центр "Белорусские машины" - РИА Новости, 04.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:29 04.06.2026
Анохин: в Смоленске появится центр "Белорусские машины"

Анохин: на Смоленщине создадут центр "Белорусские машины"

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Смоленске построят мультибрендовый центр "Белорусские машины", соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на полях ПМЭФ-2026, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Проект реализует ООО "АПК-сервис Центр" при участии машиностроительных предприятий – в том числе МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и других компаний.
В рамках проекта планируется создание современного логистического центра с складами, а также площадками для демонстрации техники, хранения и сервисного обслуживания. Здесь сформируют единое пространство, где будет представлен полный спектр запасных частей и техники белорусского производства. Общий объем инвестиций составит порядка 860 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на период до 2032 года.
На сегодняшний день сформирован пул партнеров из числа белорусских производителей, заключены соглашения на поставку и хранение продукции. Под проект подобран земельный участок, ведется оформление необходимой документации.
"Новый объект станет крупнейшим в России логистическим и сервисным центром белорусских автозапчастей. Со стороны правительства Смоленской области окажем всестороннее содействие в реализации проекта", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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