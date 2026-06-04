Анохин: комплекс оптовой торговли молоком построят в Смоленском округе

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости . Современный комплекс для оптовой торговли молочной продукцией будет построен в Смоленском муниципальном округе, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В рамках проекта планируется создание многофункционального административно-логистического комплекса площадью около 5 тысяч квадратных метров, включающего складскую, транспортную инфраструктуру. Он будет ориентирован на организацию поставок молочной продукции из России и Белоруссии. Мощность комплекса составит до 300 тонн продукции в сутки. Общий объем инвестиций - порядка 500 миллионов рублей. Реализация проекта рассчитана на период до 2028 года.