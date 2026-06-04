Рейтинг@Mail.ru
Анохин: комплекс оптовой торговли молоком построят в Смоленском округе - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:04 04.06.2026
Анохин: комплекс оптовой торговли молоком построят в Смоленском округе

В Смоленской области построят комплекс для оптовой торговли молочной продукцией

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Современный комплекс для оптовой торговли молочной продукцией будет построен в Смоленском муниципальном округе, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Проект реализует ООО "ЭксИмТорг" совместно с компанией "Славяна", соответствующее соглашение область заключила на полях ПМЭФ-2026.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Стрелковый комплекс открыли в Смоленской области
3 июня, 11:24
В рамках проекта планируется создание многофункционального административно-логистического комплекса площадью около 5 тысяч квадратных метров, включающего складскую, транспортную инфраструктуру. Он будет ориентирован на организацию поставок молочной продукции из России и Белоруссии. Мощность комплекса составит до 300 тонн продукции в сутки. Общий объем инвестиций - порядка 500 миллионов рублей. Реализация проекта рассчитана на период до 2028 года.
Под строительство уже определен земельный участок, ведется подготовка проектной документации.
"Запуск нового центра станет дополнительным шагом к развитию логистики и укрепления торгово-экономических связей между Смоленской областью и другими регионами России, а также Беларуси", - отметил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохинмолочные продуктыПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала