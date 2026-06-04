Анохин: комплекс оптовой торговли молоком построят в Смоленском округе

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Современный комплекс для оптовой торговли молочной продукцией будет построен в Смоленском муниципальном округе, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Проект реализует ООО "ЭксИмТорг" совместно с компанией "Славяна", соответствующее соглашение область заключила на полях ПМЭФ-2026.
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В рамках проекта планируется создание многофункционального административно-логистического комплекса площадью около 5 тысяч квадратных метров, включающего складскую, транспортную инфраструктуру. Он будет ориентирован на организацию поставок молочной продукции из России и Белоруссии. Мощность комплекса составит до 300 тонн продукции в сутки. Общий объем инвестиций - порядка 500 миллионов рублей. Реализация проекта рассчитана на период до 2028 года.
Под строительство уже определен земельный участок, ведется подготовка проектной документации.
"Запуск нового центра станет дополнительным шагом к развитию логистики и укрепления торгово-экономических связей между Смоленской областью и другими регионами России, а также Беларуси", - отметил Анохин.