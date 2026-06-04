В Свердловской области пресекли деятельность брачных аферистов

По его данным, в группу брачных аферистов, подозреваемых в хищении выплат военнослужащих специальной военной операции, входили жители Среднего Урала. Они под различными предлогами склоняли мужчин к заключению контрактов о прохождении военной службы, получали доступ к их банковским счетам, использовали фиктивные браки для получения выплат.