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В Свердловской области пресекли деятельность брачных аферистов - РИА Новости, 04.06.2026
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14:12 04.06.2026
В Свердловской области пресекли деятельность брачных аферистов

В Свердловской области пресекли деятельность обворовавших бойцов СВО аферистов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области пресекли деятельность группы брачных аферистов, подозреваемых в хищении выплат участников СВО.
  • Они склоняли мужчин к заключению контрактов о прохождении военной службы, чтобы получить доступ к их банковским счетам.
  • Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, трех человек арестовали, четвертый находится под подпиской о невыезде.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Пресечена деятельность брачных аферистов, которые, по версии следствия, обворовывали участников СВО, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, в группу брачных аферистов, подозреваемых в хищении выплат военнослужащих специальной военной операции, входили жители Среднего Урала. Они под различными предлогами склоняли мужчин к заключению контрактов о прохождении военной службы, получали доступ к их банковским счетам, использовали фиктивные браки для получения выплат.
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Жителя Владимирской области фигуранты убедили заключить контракт, обещая прохождение службы в подразделениях, не связанных с участием в боевых действиях, и забрали себе 3,8 миллиона рублей. Аналогичным способом был обманут житель Воронежской области, под предлогом трудоустройства его вывезли в Свердловскую область и впоследствии склонили к прохождению военной службы. В этом случае сумма ущерба составила около 2,3 миллиона рублей.
"Имеются оперативные сведения, что на счету бандитов может быть более 20 аналогичных криминальных эпизодов, включая одного иностранного гражданина. По делу проходят трое подозреваемых мужчин, они уже арестованы и "отдыхают на курорте" в СИЗО, и одна женщина, до суда она будет под подпиской о невыезде", – рассказал Горелых.
При обысках у одного из наиболее активных участников группы обнаружили и изъяли два пистолета, три ружья, большое количество патронов, штык-нож от автомата Калашникова, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СК, документы и орден Мужества участника СВО.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере. Пресекли деятельность аферистов сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУМВД по Свердловской области и УФСБ по Центральному военному округу.
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