На ЗАЭС рассказали о работе резервных генераторов ночью

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"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики. После потери внешнего энергоснабжения резервные дизель-генераторы были включены в штатном режиме и обеспечили надежное питание систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции", - сказала Яшина агентству.