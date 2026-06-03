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На ЗАЭС рассказали о работе резервных генераторов ночью - РИА Новости, 03.06.2026
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09:54 03.06.2026
На ЗАЭС рассказали о работе резервных генераторов ночью

Яшина: резервные дизель-генераторы ЗАЭС ночью штатно отработали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Резервные генераторы Запорожской АЭС ночью штатно отработали при временной потере внешнего электроснабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Как ранее сообщило МАГАТЭ, минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно оставалась без внешнего электроснабжения.
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"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики. После потери внешнего энергоснабжения резервные дизель-генераторы были включены в штатном режиме и обеспечили надежное питание систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции", - сказала Яшина агентству.
После потери внешнего энергоснабжения резервные дизель-генераторы были включены в штатном режиме и обеспечили надежное питание систем, необходимых для безопасной эксплуатации станции.
Яшина напомнила, что основная линия "Днепровская" 750 киловольт отключена с 24 марта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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Днепр (река)ЭнергодарЕвропаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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