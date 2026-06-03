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Wildberries планирует запустить собственный мессенджер - РИА Новости, 03.06.2026
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11:48 03.06.2026
Wildberries планирует запустить собственный мессенджер

РИА Новости: Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries работает над созданием собственного мессенджера.
  • Компания использует опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса.
  • В Wildberries считают, что коммуникация является важной частью покупательского опыта на платформе.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового пользования, сейчас он проходит тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).
"Разработка собственного мессенджера - логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что Wildberries развивается как цифровая экосистема, где покупательский опыт включает не только выбор и покупку товаров, но и разные сервисы вокруг них.
"Коммуникация - важная часть этого опыта: пользователи советуются, обсуждают товары, отправляют друг другу ссылки, выбирают подарки, взаимодействуют с продавцами и платформой", - объяснили в маркетплейсе необходимость создания мессенджера.
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