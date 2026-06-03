Wildberries планирует запустить собственный мессенджер

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries работает над созданием собственного мессенджера.

Компания использует опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса.

В Wildberries считают, что коммуникация является важной частью покупательского опыта на платформе.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера - у компании уже есть внутренний корпоративный продукт, который планируется развивать для массового пользования, сейчас он проходит тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).

"Разработка собственного мессенджера - логичное продолжение экосистемы RWB. При создании нового продукта мы используем опыт развития внутреннего корпоративного мессенджера и коммуникационных решений внутри маркетплейса. Сейчас продукт тестируется внутри компании", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Wildberries развивается как цифровая экосистема, где покупательский опыт включает не только выбор и покупку товаров, но и разные сервисы вокруг них.