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В Счетной палате назвали размер максимальной декретной выплаты в России - РИА Новости, 03.06.2026
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08:40 03.06.2026
В Счетной палате назвали размер максимальной декретной выплаты в России

Изотова: максимальная декретная выплата в России приблизилась к миллиону рублей

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Врач проводит осмотр пациентки - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врач проводит осмотр пациентки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году составит свыше 955 тысяч рублей.
  • С февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка.
  • Максимальная ежемесячная выплата на ребенка до полутора лет для работающих родителей с февраля 2026 года составит немногим более 83 тысяч рублей, а для неработающих — 10,7 тысяч рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России – так называемой декретной выплаты, которая компенсирует утрату заработка женщины в период отпуска, связанного с подготовкой к родам и восстановлением после них, приблизился к миллиону рублей, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
Она напомнила, что размер выплат матерям в России напрямую зависит от зарплаты женщины.
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"Чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Самая главная из них – это пособие по беременности и родам. Оно полностью привязано к заработку. В 2026 году потолок установлен на уровне свыше 955 тысяч рублей, то есть почти миллион, который женщина может получить сразу, уходя в декрет", - сказала зампред Счетной палаты.
"Плюс единовременное пособие при рождении. Оно уже никак не зависит от доходов: с февраля 2026 года это фиксированные 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка. Его получают все без исключения", - добавила Изотова.
Помимо разовых выплат, матери получают ежемесячную поддержку до достижения ребенком возраста полутора лет. "И вот здесь опять все зависит от заработка. У работающего родителя с февраля 2026 года максимальная выплата немногим превышает 83 тысяч рублей в месяц, а у неработающего - 10,7 тысяч рублей", - рассказала Изотова.
Кроме того, она напомнила, что с сентября 2025 года пособие по беременности и родам для студенток очной формы рассчитывается не из размера стипендии, а из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. "Социальный фонд уже выплатил его почти 5 тысячам студенток", - сообщила она.
"Это важный шаг: молодая мать не должна бросать учебу из-за финансовых трудностей. Насколько это скажется на рождаемости, покажет время, но сама поддержка своевременна", - подчеркнула Изотова.
Зампред Счетной палаты также напомнила, что регионы могут добавлять свои выплаты, их размеры и условия устанавливаются региональным законодательством.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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