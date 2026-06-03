Евросоюз попытается вмешаться в выборы в Сербии, заявил Вулин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз попытается вмешаться в предстоящие выборы в Сербии и формирование будущего правительства страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Евросоюз попытается вмешаться в предстоящие выборы в Сербии и формирование будущего правительства страны, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
"Возможно, я – первый министр в Европе, о котором публично просили, чтобы он не был частью правительства, еврокомиссар Марта Кос об этом просила. Это им удалось один раз, не уверен, что удастся и во второй. Поэтому да, они будут вмешиваться в наши выборы и в формирование будущего правительства. Но это то, что они всегда делают, мы привыкли к этому и должны оставаться независимыми", - сказал Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил 22 мая, что парламентские выборы в Сербии состоятся в период между концом сентября и серединой ноября 2026 года.