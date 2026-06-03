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В результате атаки ВСУ на Брянскую область погиб машинист автокрана - РИА Новости, 03.06.2026
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20:16 03.06.2026 (обновлено: 20:23 03.06.2026)
В результате атаки ВСУ на Брянскую область погиб машинист автокрана

В результате атаки украинских БПЛА на Брянскую область погиб машинист автокрана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА погиб машинист автокрана.
  • Еще один сотрудник энергокомпании ранен.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Машинист автокрана погиб, еще один сотрудник энергокомпании ранен в результате атаки украинского БПЛА в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Украинские нацисты атаковали специализированный транспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО "Россети Центр" Брянскэнерго. Еще один сотрудник предприятия ранен", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
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