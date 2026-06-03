В результате атаки ВСУ на Брянскую область погиб машинист автокрана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА погиб машинист автокрана.
- Еще один сотрудник энергокомпании ранен.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Машинист автокрана погиб, еще один сотрудник энергокомпании ранен в результате атаки украинского БПЛА в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Украинские нацисты атаковали специализированный транспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО "Россети Центр" Брянскэнерго. Еще один сотрудник предприятия ранен", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".