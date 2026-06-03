ВСУ атакуют социальные объекты в Мелитополе, заявил Балицкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, используя беспилотную и реактивную авиацию.
- ВСУ атакуют социальные объекты в Мелитополе, включая школы, больницы и объекты электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска атакуют социальные объекты в Мелитополе, включая школы, больницы и объекты элекстроснабжения, сообщил губернатор Запорожской области региона Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщил в среду, что ВСУ осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя.
По его словам, Вооруженные силы РФ отражают атаку.