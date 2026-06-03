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ВСУ атакуют социальные объекты в Мелитополе, заявил Балицкий - РИА Новости, 03.06.2026
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ВСУ атакуют социальные объекты в Мелитополе, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ атаковали социальные объекты в Мелитополе

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска осуществляют ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, используя беспилотную и реактивную авиацию.
  • ВСУ атакуют социальные объекты в Мелитополе, включая школы, больницы и объекты электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска атакуют социальные объекты в Мелитополе, включая школы, больницы и объекты элекстроснабжения, сообщил губернатор Запорожской области региона Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщил в среду, что ВСУ осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя.
"Бьет по социальным объектам, школам, больницам, по объектам, обеспечивающим Запорожскую область продуктами питания, по объектам электроснабжения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, Вооруженные силы РФ отражают атаку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМелитопольРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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