ВСУ применили дрон иностранного производства для атаки по автобусу в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные использовали дрон иностранного производства для атаки по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево ДНР.
- В результате атаки повреждены жилые домостроения, уничтожен рейсовый автобус в центре города.
- По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Украинские военные использовали дрон иностранного производства для атаки по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево ДНР, сообщили РИА Новости в следственных органах.
"В ходе осмотра места происшествия на месте обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа, на котором имеются надписи на иностранном языке. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинский дрон, атаковавший автобус, был иностранного производства.
"Установлено, что в результате атаки повреждены жилые домостроения, а также уничтожен рейсовый автобус в центре города", - добавил следователь.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.