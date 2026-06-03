ВСУ применили дрон иностранного производства для атаки по автобусу в ДНР

ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Украинские военные использовали дрон иностранного производства для атаки по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево ДНР, сообщили РИА Новости в следственных органах.

"В ходе осмотра места происшествия на месте обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа, на котором имеются надписи на иностранном языке. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.