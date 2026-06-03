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ВСУ применили дрон иностранного производства для атаки по автобусу в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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10:44 03.06.2026
ВСУ применили дрон иностранного производства для атаки по автобусу в ДНР

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Енакиево дроном иностранного производства

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные использовали дрон иностранного производства для атаки по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево ДНР.
  • В результате атаки повреждены жилые домостроения, уничтожен рейсовый автобус в центре города.
  • По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Украинские военные использовали дрон иностранного производства для атаки по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево ДНР, сообщили РИА Новости в следственных органах.
"В ходе осмотра места происшествия на месте обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа, на котором имеются надписи на иностранном языке. Все фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинский дрон, атаковавший автобус, был иностранного производства.
"Установлено, что в результате атаки повреждены жилые домостроения, а также уничтожен рейсовый автобус в центре города", - добавил следователь.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинАлексей КузнецовВооруженные силы Украины
 
 
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