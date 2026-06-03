Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ВСУ используют поддержку Запада для атак на гражданский транспорт.
- Мирошник отметил, что удар украинских военных по автобусу в ДНР — пример создания невыносимых условий жизни для мирного населения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ используют поддержку Запада для атак на гражданский транспорт и создания невыносимых условий жизни для мирных жителей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удар украинских военных по автобусу в ДНР.
"Нацисты используют западную военную поддержку, чтобы парализовать гражданское транспортное сообщение и создать невыносимые условия для жизни мирного населения", - сказал Мирошник в беседе с агентством.