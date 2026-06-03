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ВСУ используют Запад для атак на гражданский транспорт, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.06.2026
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10:10 03.06.2026
ВСУ используют Запад для атак на гражданский транспорт, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ используют поддержку Запада для атак на гражданский транспорт

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ВСУ используют поддержку Запада для атак на гражданский транспорт.
  • Мирошник отметил, что удар украинских военных по автобусу в ДНР — пример создания невыносимых условий жизни для мирного населения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ используют поддержку Запада для атак на гражданский транспорт и создания невыносимых условий жизни для мирных жителей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удар украинских военных по автобусу в ДНР.
"Нацисты используют западную военную поддержку, чтобы парализовать гражданское транспортное сообщение и создать невыносимые условия для жизни мирного населения", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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