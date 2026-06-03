ВСУ используют Запад для атак на гражданский транспорт, заявил Мирошник

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ используют поддержку Запада для атак на гражданский транспорт и создания невыносимых условий жизни для мирных жителей, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удар украинских военных по автобусу в ДНР.