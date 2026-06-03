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В атакованном ВСУ автобусе ехали россияне из разных регионов - РИА Новости, 03.06.2026
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В атакованном ВСУ автобусе ехали россияне из разных регионов

В автобусе, атакованном ВСУ в ДНР, были россияне из разных регионов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево в ДНР.
  • По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, 10 пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
  • Автобус направлялся в Крым, пассажиры были из разных регионов России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Пассажиры из разных регионов России ехали в атакованном ВСУ в Енакиево Донецкой Народной Республики автобусе, который направлялся в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщал, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
"Автобус направлялся по маршруту в Крым, пассажиры были из разных регионов России", - сказали в компании.
Там в настоящий момент затруднились назвать, из каких конкретно регионов были пассажиры и их общее количество в автобусе, отметив, что вся информация собирается силами МЧС на месте трагедии.
В компании отметили, что пока неизвестно, о каком именно автобусе идет речь. Организация эксплуатирует несколько комфортабельных автобусов, которые связывают Крым с Москвой и маршрут которых проходит через ДНР.
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