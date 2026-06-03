В атакованном ВСУ автобусе ехали россияне из разных регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Пассажиры из разных регионов России ехали в атакованном ВСУ в Енакиево Донецкой Народной Республики автобусе, который направлялся в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика.

В компании отметили, что пока неизвестно, о каком именно автобусе идет речь. Организация эксплуатирует несколько комфортабельных автобусов, которые связывают Крым с Москвой и маршрут которых проходит через ДНР.