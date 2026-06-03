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ВСУ ночью пытались атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области - РИА Новости, 03.06.2026
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ВСУ ночью пытались атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области

Анохин: ВСУ ночью пытались атаковать важные объекты Смоленской области

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области ночью.
  • Сбит и подавлен 31 дрон.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области, сбит и подавлен 31 дрон, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью украинский режим совершил очередную попытку атаки важных инфраструктурных объектов Смоленской области. Силами РЭБ, мобильных огневых групп Министерства обороны России и ВКС России сбит и подавлен 31 вражеский БПЛА", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьРоссияВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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