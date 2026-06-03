ВСУ ночью пытались атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области ночью.
- Сбит и подавлен 31 дрон.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области, сбит и подавлен 31 дрон, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью украинский режим совершил очередную попытку атаки важных инфраструктурных объектов Смоленской области. Силами РЭБ, мобильных огневых групп Министерства обороны России и ВКС России сбит и подавлен 31 вражеский БПЛА", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".