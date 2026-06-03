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Киев размещает боевиков ВСУ в многоквартирных жилых домах в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2026
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06:37 03.06.2026
Киев размещает боевиков ВСУ в многоквартирных жилых домах в Сумской области

РИА Новости: Киев размещает военных ВСУ в МКД в Сумской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах в Ахтырке в Сумской области.
  • Несколько домов на улице Шевченко выделено для подразделений 12210-го отдельного батальона поддержки (инженерные войска).
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Киев размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах в населенном пункте Ахтырка в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделений 12210-го отдельного батальона поддержки (инженерные войска) выделено несколько домов в малоэтажной застройке на улице Шевченко", - рассказали силовики.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСумская областьАхтыркаВооруженные силы Украины
 
 
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