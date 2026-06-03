Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах в Ахтырке в Сумской области.
- Несколько домов на улице Шевченко выделено для подразделений 12210-го отдельного батальона поддержки (инженерные войска).
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Киев размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах в населенном пункте Ахтырка в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделений 12210-го отдельного батальона поддержки (инженерные войска) выделено несколько домов в малоэтажной застройке на улице Шевченко", - рассказали силовики.