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Боевики ВСУ "пропали без вести" в лесах Сумской области - РИА Новости, 03.06.2026
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06:34 03.06.2026 (обновлено: 09:51 03.06.2026)
Боевики ВСУ "пропали без вести" в лесах Сумской области

Боевики ВСУ гибнут в лесах Сумской области, получая статус без вести пропавших

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики из полка ВСУ "Скала" гибнут в лесах Сумской области, при этом получая статус без вести пропавших.
ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Боевики из полка ВСУ "Скала" гибнут в лесах Сумской области, при этом получая статус без вести пропавших, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного полка ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
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Большая часть из них ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области, добавил он.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка войск "Север". За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
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