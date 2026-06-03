Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики из полка ВСУ "Скала" гибнут в лесах Сумской области, при этом получая статус без вести пропавших.
ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Боевики из полка ВСУ "Скала" гибнут в лесах Сумской области, при этом получая статус без вести пропавших, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного полка ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
Большая часть из них ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области, добавил он.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка войск "Север". За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
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