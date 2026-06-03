ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Боевики из полка ВСУ "Скала" гибнут в лесах Сумской области, при этом получая статус без вести пропавших, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В Сумской и Харьковской областях действует группировка войск "Север". За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.