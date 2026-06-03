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Новосибирские врачи спасли жизнь человеку с астмой на борту самолета - РИА Новости, 03.06.2026
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11:44 03.06.2026
Новосибирские врачи спасли жизнь человеку с астмой на борту самолета

Новосибирские врачи спасли пассажира с астматическим статусом в самолете

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главврач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов спасли жизнь человека в самолете рейсом Новосибирск — Москва.
  • У пассажира развился астматический статус, который может привести к остановке дыхания и смерти без своевременной помощи.
НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Главврач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов в самолете рейсом в Москву спасли жизнь пассажира, у которого случился астматический статус, сообщил минздрав Новосибирской области.
В министерстве пояснили, что на борту самолета, следовавшего рейсом Новосибирск - Москва, у одного из пассажиров развился астматический статус, который в отличие от обычного приступа не реагирует на привычную терапию и без своевременной помощи может привести к остановке дыхания и смерти.
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"Среди пассажиров оказались главный врач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов. Они оказали помощь и стабилизировали состояние больного. В аэропорту "Шереметьево" его ждала скорая", - говорится в сообщении.
Пятибратова пояснила, что у врачей не бывает выходных или "нерабочих" мест.
"Мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолета, профессиональный долг велит прийти на помощь", - сказала врач, ее слова привели в пресс-службе.
В министерстве добавили, что новосибирские медики летели в Москву на II Международный конгресс специалистов СНГ в области респираторного здоровья.
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