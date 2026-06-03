Новосибирские врачи спасли жизнь человеку с астмой на борту самолета

НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Главврач Новосибирской туберкулезной больницы Анна Пятибратова и ее заместитель Валерий Изупов в самолете рейсом в Москву спасли жизнь пассажира, у которого случился астматический статус, сообщил минздрав Новосибирской области.

Пятибратова пояснила, что у врачей не бывает выходных или "нерабочих" мест.

"Мы работаем 24 на 7. Где бы ты ни находился, в том числе и на борту самолета, профессиональный долг велит прийти на помощь", - сказала врач, ее слова привели в пресс-службе.