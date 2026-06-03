Воробьев поздравил коллектив корпорации сферы ОПК с годовщиной

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив корпорации "Тактическое ракетное вооружение" с годовщиной — 24 года со дня основания, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с дружным и профессиональным коллективом. Руководитель КТРВ всегда думает о своих сотрудниках, новом жилье для них, новых возможностях, благополучии семей. И это всегда вызывает уважение", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Глава Подмосковья поблагодарил коллектив за профессионализм, компетенции, задачи, которые те выполняют в это сложное время.

"Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения. Еще раз хочу поздравить всех с праздником и поблагодарить от всей души", — уточнил губернатор.

Головное предприятие КТРВ — завод №455 — было образовано в 1942 году в Подмосковье в период Великой Отечественной войны, и это предопределило его профиль. Интегрированная структура АО "КТРВ" создана в 2002 году.

В настоящее время корпорация объединяет 58 предприятий в Подмосковье (Реутов, Лыткарино, Дубна, Химки) и по всей стране. В ней работает около 100 тысяч человек, включая более 3 тысяч — в головном центре. В арсенале КТРВ — конструкторская школа и современные производственные технологии, что позволяет создавать образцы вооружения и достигать точности, скорости и мощности.