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Воробьев поздравил коллектив корпорации сферы ОПК с годовщиной - РИА Новости, 03.06.2026
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19:16 03.06.2026
Воробьев поздравил коллектив корпорации сферы ОПК с годовщиной

Воробьев поздравил коллектив "Тактического ракетного вооружения" с годовщиной

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив корпорации сферы ОПК с годовщиной
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив корпорации сферы ОПК с годовщиной - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив корпорации сферы ОПК с годовщиной
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив корпорации "Тактическое ракетное вооружение" с годовщиной — 24 года со дня основания, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы всегда с большим удовольствием встречаемся с дружным и профессиональным коллективом. Руководитель КТРВ всегда думает о своих сотрудниках, новом жилье для них, новых возможностях, благополучии семей. И это всегда вызывает уважение", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
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Глава Подмосковья поблагодарил коллектив за профессионализм, компетенции, задачи, которые те выполняют в это сложное время.
"Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения. Еще раз хочу поздравить всех с праздником и поблагодарить от всей души", — уточнил губернатор.
Головное предприятие КТРВ — завод №455 — было образовано в 1942 году в Подмосковье в период Великой Отечественной войны, и это предопределило его профиль. Интегрированная структура АО "КТРВ" создана в 2002 году.
В настоящее время корпорация объединяет 58 предприятий в Подмосковье (Реутов, Лыткарино, Дубна, Химки) и по всей стране. В ней работает около 100 тысяч человек, включая более 3 тысяч — в головном центре. В арсенале КТРВ — конструкторская школа и современные производственные технологии, что позволяет создавать образцы вооружения и достигать точности, скорости и мощности.
Благодарность губернатора объявлена генеральному директору КТРВ и всему коллективу корпорации. Воробьев вручил также сотрудникам предприятия другие областные награды и знаки отличия.
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