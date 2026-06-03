Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового мира, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД поздравили Рауля Кастро с 95-летием.
- В поздравлении отмечается, что Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового, справедливого и многополярного мира.
- Депутаты Госдумы подчеркнули, что Кастро олицетворяет символ борьбы за свободу и суверенитет кубинского народа и государства.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД поздравили государственного, политического и военного деятеля Кубы Рауля Кастро с 95-летием, отметив, что Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового, справедливого и многополярного мира.
"Уважаемый товарищ Рауль! Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поздравляют вас с 95-летием… Высоко ценим ваш личный вклад в развитие российско-кубинских отношений. Будем и далее вместе отстаивать идеалы нового, справедливого, многополярного мира", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.
"Депутаты Государственной Думы проявляют солидарность с кубинским народом и выражают слова поддержки вам и всем гражданам Кубы в противодействии внешнему давлению и нелегитимным американским санкциям. Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и успехов в деле защиты кубинского государства", - заключается в поздравлении.
Кастро сыграл одну из решающих ролей в Кубинской революции (1953-1959). 26 июля 1953 года участвовал в вооруженном нападении на казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Был арестован и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 1955 году освобожден по амнистии. Находился в эмиграции в Мексике. 2 декабря 1956 года в составе группы патриотов высадился в провинции Орьенте с яхты "Гранма". В ходе развернувшейся после этого вооруженной борьбы против диктатуры Фульхенсио Батисты командовал Вторым Восточным фронтом.