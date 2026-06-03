Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового мира, заявил Володин

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД поздравили государственного, политического и военного деятеля Кубы Рауля Кастро с 95-летием, отметив, что Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового, справедливого и многополярного мира.

"Депутаты Государственной Думы проявляют солидарность с кубинским народом и выражают слова поддержки вам и всем гражданам Кубы в противодействии внешнему давлению и нелегитимным американским санкциям. Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и успехов в деле защиты кубинского государства", - заключается в поздравлении.