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Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового мира, заявил Володин - РИА Новости, 03.06.2026
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14:33 03.06.2026
Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового мира, заявил Володин

Володин: РФ и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового и многополярного мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД поздравили Рауля Кастро с 95-летием.
  • В поздравлении отмечается, что Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового, справедливого и многополярного мира.
  • Депутаты Госдумы подчеркнули, что Кастро олицетворяет символ борьбы за свободу и суверенитет кубинского народа и государства.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты ГД поздравили государственного, политического и военного деятеля Кубы Рауля Кастро с 95-летием, отметив, что Россия и Куба будут и далее отстаивать идеалы нового, справедливого и многополярного мира.
"Уважаемый товарищ Рауль! Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации поздравляют вас с 95-летием… Высоко ценим ваш личный вклад в развитие российско-кубинских отношений. Будем и далее вместе отстаивать идеалы нового, справедливого, многополярного мира", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.
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Депутаты Госдумы подчеркнули, что Кастро олицетворяет символ борьбы за свободу и суверенитет кубинского народа и государства. Кроме того, по их словам, с его именем неразрывно связано освобождение Кубы от гнета колониализма.
"Депутаты Государственной Думы проявляют солидарность с кубинским народом и выражают слова поддержки вам и всем гражданам Кубы в противодействии внешнему давлению и нелегитимным американским санкциям. Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и успехов в деле защиты кубинского государства", - заключается в поздравлении.
Кастро сыграл одну из решающих ролей в Кубинской революции (1953-1959). 26 июля 1953 года участвовал в вооруженном нападении на казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Был арестован и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 1955 году освобожден по амнистии. Находился в эмиграции в Мексике. 2 декабря 1956 года в составе группы патриотов высадился в провинции Орьенте с яхты "Гранма". В ходе развернувшейся после этого вооруженной борьбы против диктатуры Фульхенсио Батисты командовал Вторым Восточным фронтом.
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