В Тверской области пьяный водитель атаковал лопатой проезжающие машины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Зубцовском районе полицейские задержали 44-летнего жителя Смоленской области за то, что он метал лопату в проезжающие автомобили.

Мужчина в состоянии опьянения разбил лопатой стекла в микроавтобусе дорожных рабочих и бросил лопату в проезжающие машины, повредив пять транспортных средств.

Следственным подразделением МО МВД России «Ржевский» возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении ранее судимого смолянина.

КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Полицейские в Тверской области задержали смолянина, который метал лопату в проезжающие автомобили, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в УМВД России по региону.

"В Зубцовском районе полицейские задержали хулигана, который метал лопату в проезжающие машины. Следственным подразделением МО МВД России "Ржевский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" в отношении 44-летнего ранее судимого жителя Смоленской области", - сообщили в управлении МВД России по Тверской области.

Уточняется, что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали мужчину на 215-м километре трассы М-9 "Балтия" за грубое нарушение общественного порядка.

"По данным сотрудников полиции, злоумышленник в состоянии опьянения ехал по трассе на кроссовере и по неосторожности зацепил отбойник. Виноватыми в произошедшем, по мнению мужчины, были находившиеся поблизости дорожные рабочие, с которыми он решил разобраться. Не найдя понимания, нетрезвый смолянин взял в микроавтобусе дорожников лопату и разбил ею все стекла в их автомобиле", - говорится в сообщении.

Затем он переключил свою злость на других участников дорожного движения.

"Бегая по дороге, мужчина бросал лопату в проезжающие мимо машины. В результате действий хулигана обошлось без пострадавших, однако повреждения получили пять транспортных средств. Злоумышленника доставили в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили полицейские.