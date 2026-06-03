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В Тверской области пьяный водитель атаковал лопатой проезжающие машины - РИА Новости, 03.06.2026
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16:22 03.06.2026 (обновлено: 17:38 03.06.2026)
В Тверской области пьяный водитель атаковал лопатой проезжающие машины

В Тверской области задержали водителя, атаковавшего лопатой проезжающие авто

© Полиция 69/TelegramМужчина метал лопату в проезжающие автомобили в Тверской области
Мужчина метал лопату в проезжающие автомобили в Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Полиция 69/Telegram
Мужчина метал лопату в проезжающие автомобили в Тверской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Зубцовском районе полицейские задержали 44-летнего жителя Смоленской области за то, что он метал лопату в проезжающие автомобили.
  • Мужчина в состоянии опьянения разбил лопатой стекла в микроавтобусе дорожных рабочих и бросил лопату в проезжающие машины, повредив пять транспортных средств.
  • Следственным подразделением МО МВД России «Ржевский» возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении ранее судимого смолянина.
КУРСК, 3 июн - РИА Новости. Полицейские в Тверской области задержали смолянина, который метал лопату в проезжающие автомобили, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в УМВД России по региону.
"В Зубцовском районе полицейские задержали хулигана, который метал лопату в проезжающие машины. Следственным подразделением МО МВД России "Ржевский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" в отношении 44-летнего ранее судимого жителя Смоленской области", - сообщили в управлении МВД России по Тверской области.
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Уточняется, что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали мужчину на 215-м километре трассы М-9 "Балтия" за грубое нарушение общественного порядка.
"По данным сотрудников полиции, злоумышленник в состоянии опьянения ехал по трассе на кроссовере и по неосторожности зацепил отбойник. Виноватыми в произошедшем, по мнению мужчины, были находившиеся поблизости дорожные рабочие, с которыми он решил разобраться. Не найдя понимания, нетрезвый смолянин взял в микроавтобусе дорожников лопату и разбил ею все стекла в их автомобиле", - говорится в сообщении.
Затем он переключил свою злость на других участников дорожного движения.
"Бегая по дороге, мужчина бросал лопату в проезжающие мимо машины. В результате действий хулигана обошлось без пострадавших, однако повреждения получили пять транспортных средств. Злоумышленника доставили в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили полицейские.
Суд рассмотрит ходатайство о его аресте.
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