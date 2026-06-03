СМИ: Франция может конфисковать задержанный танкер Tagor

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Франции могут конфисковать задержанный танкер Tagor.
- Капитану с российским гражданством грозит год тюрьмы со штрафом.
- Его взяли под стражу накануне.
- Посольство России потребовало предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Капитану танкера Tagor может грозить реальный срок во Франции с конфискацией судна, передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.
"Капитану, гражданину России, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро <…>, а также конфискация судна", — говорится в сообщении.
Как утверждает агентство AFP, к ответственности его могут привлечь якобы за отсутствие флага и отказ выполнять требования французских силовиков в море.
Ранее в среду в российском посольстве сообщили, что россиянина поместили под стражу 2 июня. Диппредставительство обратилось в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.
В понедельник руководство европейской страны заявило, что военные захватили в Атлантическом океане судно, якобы шедшее из Мурманска под ложным флагом. Его отправили к месту стоянки в сопровождении ВМС.
Париж не уведомлял Москву о своих действиях. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их незаконными и граничащими с пиратством. Это уже не первый подобный случай: в марте военные остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.