СМИ: Франция может конфисковать задержанный танкер Tagor

Как утверждает агентство AFP, к ответственности его могут привлечь якобы за отсутствие флага и отказ выполнять требования французских силовиков в море.

Ранее в среду в российском посольстве сообщили, что россиянина поместили под стражу 2 июня. Диппредставительство обратилось в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его.