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В АВВР рассказали о замещении европейских поставщиков вина российскими - РИА Новости, 03.06.2026
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03:34 03.06.2026
В АВВР рассказали о замещении европейских поставщиков вина российскими

РИА Новости: российским виноделам во многом удалось заместить европейских

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВино в бокалах
Вино в бокалах - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вино в бокалах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским виноделам удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах.
  • Производство вина в России в 2025 году превысило 54 миллиона декалитров, и страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли.
  • Для превращения национального виноделия в глобальный бренд России потребуется несколько десятилетий последовательного развития.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российским виноделам во многом удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах, однако для полного импортозамещения и глобального признания потребуется еще не одно десятилетие последовательного развития, заявили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России.
"Российские виноделы за последние годы во многом смогли заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах. Однако полное импортозамещение пока невозможно. Не хватает прежде всего времени. Виноделие - это отрасль, где репутация создается десятилетиями, а великие терруары и узнаваемые стили формируются поколениями виноделов", - говорится в сообщении.
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В ассоциации отметили, что производство вина в России в 2025 году превысило 54 миллиона декалитров, а страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли. "Сегодня отечественные вина уверенно конкурируют по качеству, а в ряде категорий способны успешно соперничать с европейскими аналогами", - заявили эксперты.
Однако, чтобы российские вина стали столь же известны в мире, как французские или итальянские, необходимы историческая преемственность, стабильное качество и терпение. "У России есть уникальные терруары, талантливые виноделы и разрозненное историческое наследие. Теперь отрасли нужно несколько десятилетий последовательного развития, чтобы превратить национальное виноделие в глобальный бренд", - прогнозируют специалисты.
Кроме того, России необходимо расширять площади виноградников, развивать питомниководство, продвигать автохтонные сорта и укреплять международный маркетинг, на что также требуется не один год.
В ассоциации напомнили, что на территории России виноград и вино известны со времен античных греческих колоний в Причерноморье - более двух с половиной тысяч лет назад. Но в отличие от Франция и Италия, где традиция развивалась практически непрерывно со Средневековья, российское виноделие неоднократно прерывалось: войны, революции, антиалкогольная кампания 1980-х и кризис 1990-х годов заставляли отрасль начинать свою историю заново.
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