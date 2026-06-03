В АВВР рассказали о замещении европейских поставщиков вина российскими

Краткий пересказ от РИА ИИ Российским виноделам удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах.

Производство вина в России в 2025 году превысило 54 миллиона декалитров, и страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли.

Для превращения национального виноделия в глобальный бренд России потребуется несколько десятилетий последовательного развития.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российским виноделам во многом удалось заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах, однако для полного импортозамещения и глобального признания потребуется еще не одно десятилетие последовательного развития, заявили РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России.

"Российские виноделы за последние годы во многом смогли заместить часть ушедших европейских брендов, прежде всего в базовом и среднем сегментах. Однако полное импортозамещение пока невозможно. Не хватает прежде всего времени. Виноделие - это отрасль, где репутация создается десятилетиями, а великие терруары и узнаваемые стили формируются поколениями виноделов", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что производство вина в России в 2025 году превысило 54 миллиона декалитров, а страна вошла в число мировых лидеров по темпам роста отрасли. "Сегодня отечественные вина уверенно конкурируют по качеству, а в ряде категорий способны успешно соперничать с европейскими аналогами", - заявили эксперты.

Однако, чтобы российские вина стали столь же известны в мире, как французские или итальянские, необходимы историческая преемственность, стабильное качество и терпение. "У России есть уникальные терруары, талантливые виноделы и разрозненное историческое наследие. Теперь отрасли нужно несколько десятилетий последовательного развития, чтобы превратить национальное виноделие в глобальный бренд", - прогнозируют специалисты.

Кроме того, России необходимо расширять площади виноградников, развивать питомниководство, продвигать автохтонные сорта и укреплять международный маркетинг, на что также требуется не один год.