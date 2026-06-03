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Директор Центра Гамалеи рассказал о разработке вакцины от ВИЧ - РИА Новости, 03.06.2026
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12:59 03.06.2026
Директор Центра Гамалеи рассказал о разработке вакцины от ВИЧ

Центр Гамалеи: планы по созданию вакцины от ВИЧ реализуют в ближайшие два года

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор центра Гамалеи Денис Логунов сообщил о планах реализовать проект по созданию вакцины от ВИЧ-инфекции в ближайшие два года.
  • Центр Гамалеи разработал технологию, позволяющую создавать антитела против ВИЧ-инфекции.
  • Александр Гинцбург сообщил, что в центре уже научились создавать антигены, которые помогают иммунной системе справляться с вирусом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Планы по созданию вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в ближайшие два года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.
О разработке центром Гамалеи технологии, которая позволяет создавать антитела против ВИЧ-инфекции, стало известно в 2024 году. Научный руководитель центра Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости в ноябре 2024 года рассказал, что фактически в центре уже научились создавать антигены, введение которых заставляет вырабатываться в организме антитела к возбудителям инфекции, помогая иммунной системе справляться с вирусом.
"Сроки трудно очертить. Я думаю, это самый главный ужас любого разработчика вакцины против ВИЧ, когда ему говорят о сроке. Я знаю, вот те планы, которые мы реализуем, мы точно реализуем в ближайшие два года. Вот тот пайплайн, то, что я озвучил, мы обязаны это сделать и, безусловно, сделаем", - сказал Логунов на ПМЭФ.
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