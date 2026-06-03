Директор Центра Гамалеи рассказал о разработке вакцины от ВИЧ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Планы по созданию вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в ближайшие два года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.