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ВЭБ.РФ сможет удвоить масштабы деятельности за счет генеративного ИИ - РИА Новости, 03.06.2026
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18:08 03.06.2026
ВЭБ.РФ сможет удвоить масштабы деятельности за счет генеративного ИИ

Генеративный ИИ позволит ВЭБ.РФ за 5 лет удвоить масштабы деятельности

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФВЭБ.РФ сможет удвоить масштабы деятельности за счет генеративного ИИ
ВЭБ.РФ сможет удвоить масштабы деятельности за счет генеративного ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ сможет удвоить масштабы деятельности за счет генеративного ИИ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Внедрение технологий генеративного ИИ позволит ВЭБ.РФ за пять лет выполнить стратегическую задачу двукратного увеличения масштабов своей деятельности без расширения штата, сообщил на ПМЭФ-2026 первый заместитель председателя госкорпорации Алексей Мирошниченко.
По его словам, госкорпорация долгое время искала технологическое решение, соответствующее специфике института развития, поскольку "при огромном финансовом масштабе деятельности все проекты ВЭБ.РФ — это штучные и сложные инфраструктурные сделки". Поэтому появление коробочного решения в сфере генеративного искусственного интеллекта, которое можно установить на внутренний сервер, открывает новые возможности.
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"Это может дать нам виртуальные человеко-часы. И мы сможем выполнить задачу, которая нам поставлена стратегией: удвоить за пять лет размер нашего бизнеса, сохранив постоянное количество людей. То есть работать в два раза больше при том же количестве людей", — привели в ВЭБ.РФ слова Мирошниченко.
По его данным, речь идет о получении порядка 25–30% дополнительных виртуальных человеко-часов, что позволит сотрудникам госкорпорации координировать работу цифровых агентов и выполнять больший объем задач. "При этом стоимость коробочного решения уже сейчас сильно дешевле, чем был бы наем необходимого количества людей", - уточнил зампред ВЭБ.РФ.
ИИ позволит госкорпорации кратно повысить производительность и обеспечить качественное сопровождение растущего объема проектов развития, включая инициативы ГЧП и поддержку высокотехнологичных секторов промышленности, резюмировал Мирошниченко.
 
РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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