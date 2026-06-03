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Мадьяр рассказал, за сколько Украина сможет подготовиться к вступлению в ЕС - РИА Новости, 03.06.2026
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22:45 03.06.2026 (обновлено: 22:46 03.06.2026)
Мадьяр рассказал, за сколько Украина сможет подготовиться к вступлению в ЕС

Мадьяр: на закрытие всех 33 глав переговоров по ЕС у Украины уйдет 10-15 лет

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадьяр считает, что Украине потребуется 10–15 лет для закрытия всех 33 глав переговоров о вступлении в ЕС.
  • Если Украина завершит переговоры о вступлении в ЕС за 10 или 15 лет, то Венгрия проведет по этому вопросу юридически необходимый референдум.
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр считает, что на закрытие всех 33 глав переговоров о вступлении в ЕС у Украины уйдет 10-15 лет.
"Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы. Если Украина сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС за 10 или 15 лет, то Венгрия проведет юридически необходимый референдум по этому вопросу", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.

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