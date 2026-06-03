Мадьяр рассказал, за сколько Украина сможет подготовиться к вступлению в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мадьяр считает, что Украине потребуется 10–15 лет для закрытия всех 33 глав переговоров о вступлении в ЕС.
- Если Украина завершит переговоры о вступлении в ЕС за 10 или 15 лет, то Венгрия проведет по этому вопросу юридически необходимый референдум.
БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр считает, что на закрытие всех 33 глав переговоров о вступлении в ЕС у Украины уйдет 10-15 лет.
"Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы. Если Украина сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС за 10 или 15 лет, то Венгрия проведет юридически необходимый референдум по этому вопросу", - сказал Мадьяр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.
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