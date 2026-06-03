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Украина отдала производство БПЛА на аутсорс Великобритании, заявил Келин - РИА Новости, 03.06.2026
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21:13 03.06.2026
Украина отдала производство БПЛА на аутсорс Великобритании, заявил Келин

Келин: Украина отдала производство беспилотников на аутсорс Великобритании

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина отдала производство беспилотников на аутсорсинг Великобритании и другим западным странам.
  • По словам Келина, конфликт на Украине стал «войной дронов», при этом Киев использует БПЛА для ударов по гражданским объектам.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Украина отдала производство беспилотников "на аутсорс" Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине стал "войной дронов". Украина в больших количествах получает беспилотники из западных стран, которые поставили их производство на поток, добавил дипломат. При этом Киев, в отличие от России, использует БПЛА для ударов по гражданским объектам, напомнил посол.
"При этом у нас есть огромные ресурсы для производства беспилотников. И в любом случае, мы будем доминировать в этой области", - сказал Келин.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Вчера, 21:10
 
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