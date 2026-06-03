Украина отдала производство БПЛА на аутсорс Великобритании, заявил Келин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина отдала производство беспилотников на аутсорсинг Великобритании и другим западным странам.
- По словам Келина, конфликт на Украине стал «войной дронов», при этом Киев использует БПЛА для ударов по гражданским объектам.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Украина отдала производство беспилотников "на аутсорс" Великобритании, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Появился новый инструмент, это передача производства на аутсорсинг различным странам, в том числе Великобритании, Дании, Канаде и другим", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
"При этом у нас есть огромные ресурсы для производства беспилотников. И в любом случае, мы будем доминировать в этой области", - сказал Келин.