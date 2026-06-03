Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Молдавии Василий Украинчук был насильно мобилизован в ВСУ на КПП Росошаны.
- Василий Украинчук пропал без вести в районе села Ильиновка Краматорского района 20 мая во время выполнения боевого задания.
- Полиция Украины возбудила уголовное дело об умышленном убийстве по факту пропажи Василия Украинчука.
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Насильно мобилизованный в ВСУ гражданин Молдавии Василий Украинчук пропал без вести на Украине, сообщает издание "Молдавские ведомости" со ссылкой на управление полиции Львовской области.
Депутат парламента Молдавии от партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил в апреле, что 43-летнего жителя села Гримэнкэуць Бричанского района насильно мобилизовали в ВСУ. В 2019 году молдаванин подал запрос на гражданство Украины, которое затем было отозвано украинскими властями из-за наличия у него гражданства Молдавии. Его мать, Евдокия Украинчук, через журналистов обратилась к властям за помощью, объяснив, что сын поехал на Украину к родственникам на Пасху и был насильно мобилизован на КПП Росошаны. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявлял, что в посольство республики в Киеве не поступало официальных обращений от граждан по этому поводу.
"Вот страшный финал истории: официальный запрос национальной полиции Украины в харьковское областное бюро судмедэкспертизы. Украинчук пропал без вести в районе села Ильиновка Краматорского района... 20 мая "во время выполнения боевого задания". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве", - сообщает издание.
Депутат парламента Молдавии Анна Цуркан ранее сообщала, что, по данным молдавских дипломатов, Украинчука отправили на полигон в Ровно для подготовки перед отправкой на фронт. При этом мужчина является уроженцем Молдавии, оба его родителя также граждане республики.