На Украине насильно мобилизованный гражданин Молдавии пропал без вести

КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Насильно мобилизованный в ВСУ гражданин Молдавии Василий Украинчук пропал без вести на Украине, сообщает издание "Молдавские ведомости" со ссылкой на управление полиции Львовской области.

"Вот страшный финал истории: официальный запрос национальной полиции Украины в харьковское областное бюро судмедэкспертизы. Украинчук пропал без вести в районе села Ильиновка Краматорского района... 20 мая "во время выполнения боевого задания". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве", - сообщает издание.