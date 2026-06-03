ВС России поразили украинские транспортные и энергетические объекты

Среди других атакованных целей — пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах, уточнили в ведомстве.

Кроме того, силы ПВО за сутки сбили 754 беспилотника, а также по шесть УАБ и РСЗО HIMARS, добавили в министерстве.