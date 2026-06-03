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ВС России поразили украинские транспортные и энергетические объекты - РИА Новости, 03.06.2026
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14:00 03.06.2026 (обновлено: 15:13 03.06.2026)
ВС России поразили украинские транспортные и энергетические объекты

ВС РФ поразили украинские транспортные и энергетические объекты инфраструктуры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС России на Красноармейском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС России на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС России на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
  • Также бойцы поразили места хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
  • ПВО за сутки сбила 754 беспилотника.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по энергетическим и транспортным объектам, используемым украинскими боевиками, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
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Среди других атакованных целей — пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах, уточнили в ведомстве.
Кроме того, силы ПВО за сутки сбили 754 беспилотника, а также по шесть УАБ и РСЗО HIMARS, добавили в министерстве.
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