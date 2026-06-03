ВС России поразили украинские транспортные и энергетические объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
- Также бойцы поразили места хранения БПЛА и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
- ПВО за сутки сбила 754 беспилотника.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по энергетическим и транспортным объектам, используемым украинскими боевиками, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Среди других атакованных целей — пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах, уточнили в ведомстве.
Кроме того, силы ПВО за сутки сбили 754 беспилотника, а также по шесть УАБ и РСЗО HIMARS, добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18