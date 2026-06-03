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"Прорвать фронт": в ЕС забили тревогу после угроз Зеленского - РИА Новости, 03.06.2026
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05:55 03.06.2026
"Прорвать фронт": в ЕС забили тревогу после угроз Зеленского

Профессор Орсини: агрессия Киева в адрес Белоруссии станет для Зеленского концом

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что жесткая риторика Зеленского в адрес Белоруссии может иметь непредсказуемые последствия.
  • По мнению эксперта, если ситуация не изменится, то возможно открытие нового фронта со стороны Белоруссии.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Агрессия Киева в адрес Белоруссии может плохо закончиться для Владимира Зеленского, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"В последние дни риторика Зеленского в адрес Белоруссии становится все более жесткой, словно он забывает, что любая агрессия может стать для него последней, если он не очнется от своих грез, начав реальный диалог с Минском", — сказал он.
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По словам эксперта, если Зеленский не одумается, то последствия его действий могут быть непредсказуемые, вплоть до открытия нового фронта.
"Потому что хотя Украина и держалась четыре года, она также и ослабевала четыре года, верно? Так почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба", — пояснил Орсини.
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В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на прошлой неделе на обвинения киевского руководства, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД побоялся приглашать белорусского лидера в Киев.
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