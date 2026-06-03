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СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после удара ВС России - РИА Новости, 03.06.2026
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02:20 03.06.2026 (обновлено: 10:14 03.06.2026)
СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после удара ВС России

Guardian: нехватка Patriot создала для Украины критическую уязвимость

© REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Киевом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нехватка у Киева ракет для американских систем ПВО Patriot создала критическую уязвимость для Украины.
  • Россия наращивает авиаудары по Украине, используя глобальную нехватку зенитных ракет-перехватчиков.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Нехватка у Киева ракет для американских систем ПВО Patriot создала критическую уязвимость для Украины, пишет британская газета The Guardian.
"Россия использует критическую глобальную нехватку зенитных ракет-перехватчиков, наращивая авиаудары по Украине, на фоне предупреждений о том, что дефицит, в частности, системы Patriot, создает "окно уязвимости" для стран, которые от них зависят", — говорится в материале.
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Как пишет издание, война США и Израиля против Ирана спровоцировала глобальную нехватку этих систем, которая уже серьезно сказалась на украинском конфликте.
"По всей видимости, это уже повлияло на российскую тактику в войне на Украине, где доступ к программам Patriot давно является источником трений между Киевом и администрацией Трампа, чья поддержка Украины в лучшем случае была половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью", — пишет автор.
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По словам профессора стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипса О’Брайена, такая ситуация дает Москве еще больше возможностей по нанесению ударов по критической инфраструктуре Украины.
"Это нехорошо", — сказал он изданию.
Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
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Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе войны США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.
Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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