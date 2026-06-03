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В Уфе женщина умерла после родов из-за анафилактического шока от анестезии - РИА Новости, 03.06.2026
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16:57 03.06.2026
В Уфе женщина умерла после родов из-за анафилактического шока от анестезии

В Уфе СК возбудил дело после смерти женщины после родов в перинатальном центре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В уфимском перинатальном центре женщина скончалась после родов из-за анафилактического шока от анестезии.
  • Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего.
УФА, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту смерти женщины после родов в уфимском перинатальном центре: у нее, по версии следствия, развился анафилактический шок от анестезии, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
"По версии следствия, в перинатальном центре в Уфе в апреле у 39-летней женщины после анестезии во время родов развился анафилактический шок. Жизнь ребенка удалось спасти, однако его мать скончалась на следующий день", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке", - уточнили в СУСК.
Местные издания утверждают, что женщина была многодетной матерью.
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