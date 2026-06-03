В Уфе женщина умерла после родов из-за анафилактического шока от анестезии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В уфимском перинатальном центре женщина скончалась после родов из-за анафилактического шока от анестезии.
- Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего.
УФА, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту смерти женщины после родов в уфимском перинатальном центре: у нее, по версии следствия, развился анафилактический шок от анестезии, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала, оказывавшего помощь пациентке", - уточнили в СУСК.
Местные издания утверждают, что женщина была многодетной матерью.