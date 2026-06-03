В Уфе женщина умерла после родов из-за анафилактического шока от анестезии

УФА, 3 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту смерти женщины после родов в уфимском перинатальном центре: у нее, по версии следствия, развился анафилактический шок от анестезии, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.