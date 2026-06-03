КСИР атаковал связанное с США судно в ответ на удар по иранскому танкеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал связанное с США судно в ответ на атаку американцев по иранскому танкеру.
- По заявлению КСИР, военный самолет США повредил машинное отделение иранского танкера, после чего подразделения КСИР нанесли удар по судну «Паная», связанному с США, с помощью военно-морских ракет.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что атаковал связанное с США судно в ответ на атаку американцев по иранскому танкеру, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
"КСИР заявил, что военный самолет США первым нанес удар по иранскому танкеру неподалеку от Ормузского пролива прошлой ночью, в результате чего было повреждено машинное отделение. В ответ подразделения КСИР нанесли удар по судну "Паная", связанному с США, с помощью военно-морских ракет", - сообщает телеканал.