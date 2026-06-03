Захарова прокомментировала взаимные удары США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия подчеркивает неприемлемость атак по гражданской инфраструктуре.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом на фоне обмена взаимными ударами США и Ирана.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия на фоне обмена взаимными ударами США и Ирана подчеркивает неприемлемость атак по гражданской инфраструктуре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Считаем категорически неприемлемыми удары по сугубо гражданской инфраструктуре", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.