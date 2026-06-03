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США подтвердили нанеение удара по иранскому острову Кешм - РИА Новости, 03.06.2026
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02:49 03.06.2026
США подтвердили нанеение удара по иранскому острову Кешм

CENTCOM: ВС США нанесли удар по иранскому острову Кешм в качестве самозащиты

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin LongАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35A
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin Long
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм.
  • Удары были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления и представлены как самооборона в ответ на попытки атак со стороны Ирана.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты, утверждает центральное командование Пентагона.
"Силы США нанесли самооборонительные удары по острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Как говорится в сообщении, удар американских сил был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
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