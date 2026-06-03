США подтвердили нанеение удара по иранскому острову Кешм

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм.
- Удары были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления и представлены как самооборона в ответ на попытки атак со стороны Ирана.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты, утверждает центральное командование Пентагона.
Как говорится в сообщении, удар американских сил был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.