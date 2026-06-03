Житель Тувы рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Тувы, ехавший в гости к сестре в ДНР, рассказал о пережитой атаке ВСУ на автобус.

Пострадавший получил контузию и ожог руки, но смог выбраться из загоревшегося автобуса с помощью другого человека.

ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Житель Тувы, который ехал в гости к сестре в Донецкую Народную Республику, рассказал, что после атаки ВСУ автобус почти сразу загорелся, ему удалось выбраться живым, хотя получил контузию и ожог руки.

По словам мужчины, он проживает в Туве, на автобусе "Подольск – Симферополь" добирался в Мариуполь к сестре. Он отметил, что в автобусе, в основном, ехали люди пожилого возраста, были и дети. Когда произошла атака ВСУ , он спал.

"Ехал сзади. Удар был сильный. От взрыва даже глаза не смог открыть. Ничего не слышал, можно сказать. Потом начал ползти к выходу, там встретил мужчину. Он вытащил из автобуса. Автобус уже горел", - рассказал тувинец журналистам.

По его словам, помощь пришла быстро. Сам он получил ожог левой руки, также у него лопнули барабанные перепонки.

"Голова трещит, ноги не поднять, но я их чувствую", - добавил пострадавший.