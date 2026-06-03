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Житель Тувы рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 03.06.2026
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22:12 03.06.2026
Житель Тувы рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Житель Тувы рассказал, что после атаки ВСУ автобус почти сразу загорелся

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сгоревший рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Тувы, ехавший в гости к сестре в ДНР, рассказал о пережитой атаке ВСУ на автобус.
  • Пострадавший получил контузию и ожог руки, но смог выбраться из загоревшегося автобуса с помощью другого человека.
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Житель Тувы, который ехал в гости к сестре в Донецкую Народную Республику, рассказал, что после атаки ВСУ автобус почти сразу загорелся, ему удалось выбраться живым, хотя получил контузию и ожог руки.
По словам мужчины, он проживает в Туве, на автобусе "Подольск – Симферополь" добирался в Мариуполь к сестре. Он отметил, что в автобусе, в основном, ехали люди пожилого возраста, были и дети. Когда произошла атака ВСУ, он спал.
Сгоревший рейсовый автобус Москва - Симферополь в результате атаки дрона ВСУ в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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"Ехал сзади. Удар был сильный. От взрыва даже глаза не смог открыть. Ничего не слышал, можно сказать. Потом начал ползти к выходу, там встретил мужчину. Он вытащил из автобуса. Автобус уже горел", - рассказал тувинец журналистам.
По его словам, помощь пришла быстро. Сам он получил ожог левой руки, также у него лопнули барабанные перепонки.
"Голова трещит, ноги не поднять, но я их чувствую", - добавил пострадавший.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР. По последним данным, восемь человек погибли, 12 получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольЕнакиевоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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