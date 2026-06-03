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Власти Стамбула 6 июня планируют открыть Цистерну Базилика для туристов - РИА Новости, 03.06.2026
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22:27 03.06.2026
Власти Стамбула 6 июня планируют открыть Цистерну Базилика для туристов

Власти Стамбула 6 июня могут открыть Цистерну Базилика для туристов

CC BY-SA 2.0 / avery ng / Basilica cisternБазилика Цистерна
Базилика Цистерна - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
CC BY-SA 2.0 / avery ng / Basilica cistern
Базилика Цистерна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цистерна Базилика в Стамбуле закрыта для посещений на неопределенный срок с вторника.
  • Власти рассчитывают возобновить прием посетителей в Цистерне Базилика в субботу.
  • Решения по ценам на вход для иностранных туристов пока нет.
СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Власти рассчитывают возобновить прием посетителей в стамбульской Цистерне Базилика в субботу, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении вакфов.
Цистерна Базилика, одна из самых популярных достопримечательностей Стамбула, со вторника закрыта для посещений на неопределенный срок в связи с передачей объекта решением суда от мэрии Стамбула под контроль Генерального управления вакфов.
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"Предварительно, речь идет о субботе как дате возобновления работы Цистерны Базилика", - сообщили РИА Новости в управлении. Там отметили, что решения по ценам на вход для иностранных туристов пока нет.
В апреле на фоне решения суда мэрия сделала вход для граждан Турции почти бесплатным – билет стоил 1 лиру (1,5 рубля), для иностранцев вход все так же стоил почти 50 долларов.
Очереди из иностранцев и местных жителей к достопримечательности не иссякают практически ежедневно.
Исполняющий обязанности мэра Стамбула Нури Аслан ранее заявил, что мэрия будет через суды добиваться отмены передачи объекта. Цистерна была отреставрирована за счет бюджета мэрии, возглавляемой оппозиционером Экремом Имамоглу, с марта 2025 года находящегося под арестом в связи с несколькими уголовными делами.
Еще одна крайне популярная среди туристов достопримечательность - Галатская башня - перешла под контроль Генерального управления вакфов в 2019 году.
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