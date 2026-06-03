Турецкие отельеры обсуждают максимальное снижение цен из-за спада спроса

Люди на пляже Флория в Стамбуле. Архивное фото

Люди на пляже Флория в Стамбуле

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкие отельеры готовы максимально снизить цены на отдых из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других средиземноморских курортов.

Туристическая отрасль Турции теряет до 8–10 миллионов долларов в день в активный сезон из-за осторожности туристов и более поздних бронирований на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

АНКАРА, 3 июн — РИА Новости. Турецкие отельеры готовы пойти на максимальное снижение цен на отдых из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других средиземноморских курортов, сообщил РИА Новости отельер в Бодруме, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Нихат Юзбашы.

Турецкие власти внимательно следят за ситуацией с ценами на отдых в стране и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для иностранных туристов, сообщал РИА Новости в мае источник в правительстве Турции

"Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен", — сказал Юзбашы.

Египет, По его словам, рост затрат продолжает оказывать давление на туристический сектор Турции, тогда как Греция Тунис и ряд балканских стран предлагают более привлекательные по цене варианты отдыха. При этом Турция сохраняет конкурентоспособность благодаря высокому уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и опыту туристической отрасли.

Юзбашы отметил, что на результаты сезона могут существенно повлиять бронирования в последнюю минуту, колебания валютных курсов и региональная обстановка. По его словам, многие участники рынка пока воздерживаются от окончательных оценок сезона.

Собеседник агентства также обратил внимание на осторожность туристов в расходах на фоне экономической неопределенности. Кроме того, на решения о поездках продолжают влиять международные кризисы, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

В этих условиях, по его словам, для гостиничного бизнеса ключевой задачей остается сохранение качества услуг при контроле затрат.