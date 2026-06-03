В Москве временно закрыли МФЦ после нападения на его сотрудницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Москвы мужчина ранил ножом сотрудницу МФЦ.
- Центр госуслуг района Братеево временно закрыли, так как там работают сотрудники правоохранительных органов.
- Другие офисы МФЦ продолжают работать, и 99% государственных услуг можно оформить в любом удобном центре "Мои Документы".
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр госуслуг района Братеево в Москве временно закрыт после нападения на сотрудницу МФЦ, сообщается в Telegram-канале офисов "Мои Документы".
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"Ограничения в работе центра госуслуг района Братеево. Офис, расположенный по адресу ул. Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3, временно закрыт и не принимает посетителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что других пострадавших нет.
"Центр госуслуг района Братеево временно не ведет прием жителей - там работают сотрудники правоохранительных органов", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что 99% государственных услуг можно оформить в любом удобном центре "Мои Документы". Ближайший офис находится в районе Зябликово (улица Мусы Джалиля, дом 21).
"Информация о восстановлении работы центра госуслуг района Братеево будет размещена в наших каналах", - говорится в сообщении.
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