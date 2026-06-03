В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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