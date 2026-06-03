Трамп не считает диалог с Россией уступкой, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что Трамп не считает диалог с Россией уступкой со стороны Вашингтона.
- По словам госсекретаря, каналы коммуникации с Россией могут оказаться ценными в условиях потенциального конфликта или кризиса.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, в отличие от прошлых властей страны, не считает диалог с Российской Федерацией уступкой со стороны Вашингтона, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
"Он (Трамп - ред.) не рассматривает переговоры (с РФ - ред.) как уступку, как это было принято в прошлом. Иногда это приводит к чему-то, иногда ни к чему, а иногда эти каналы коммуникации оказываются невероятно ценными в условиях потенциального конфликта или кризиса", - сказал государственный секретарь в палате представителей.