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Трамп не считает диалог с Россией уступкой, заявил Рубио - РИА Новости, 03.06.2026
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21:06 03.06.2026
Трамп не считает диалог с Россией уступкой, заявил Рубио

Рубио: Трамп не считает переговоры с Россией уступкой

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что Трамп не считает диалог с Россией уступкой со стороны Вашингтона.
  • По словам госсекретаря, каналы коммуникации с Россией могут оказаться ценными в условиях потенциального конфликта или кризиса.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, в отличие от прошлых властей страны, не считает диалог с Российской Федерацией уступкой со стороны Вашингтона, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
"Он (Трамп - ред.) не рассматривает переговоры (с РФ - ред.) как уступку, как это было принято в прошлом. Иногда это приводит к чему-то, иногда ни к чему, а иногда эти каналы коммуникации оказываются невероятно ценными в условиях потенциального конфликта или кризиса", - сказал государственный секретарь в палате представителей.
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