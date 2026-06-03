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Трамп заявил, что предпочитает дипломатию в ситуации с Ираном - РИА Новости, 03.06.2026
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14:58 03.06.2026
Трамп заявил, что предпочитает дипломатию в ситуации с Ираном

Трамп заявил, что предпочитает завершить конфликт с Ираном по-хорошему

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений.
  • При этом, по его словам, возобновление ударов принесло бы уверенность в том, что конфликт не возобновится.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений, но возобновление американских ударов принесло бы уверенность в том, что конфликт не возобновится.
"Знаете, я бы предпочел сделать это (завершить конфликт - ред.) по-хорошему с гуманитарной точки зрения", - заявил президент в интервью подкасту Pod Force One.
При этом он отметил, что возможное возобновление силовой операции США могло бы принести уверенность в том, что конфликт завершится.
"Уверенность. Это бы закончилось. Не было бы больше никаких разговоров (с Ираном - ред.), никакого бреда. Не было бы больше никаких задержек (в переговорах - ред.)", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, что принесло бы возобновление атак США на Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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