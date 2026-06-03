Трамп заявил, что предпочитает дипломатию в ситуации с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений, но возобновление американских ударов принесло бы уверенность в том, что конфликт не возобновится.