Трамп заявил, что предпочитает дипломатию в ситуации с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений.
- При этом, по его словам, возобновление ударов принесло бы уверенность в том, что конфликт не возобновится.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает дипломатическое решение ситуации с Ираном из гуманитарных побуждений, но возобновление американских ударов принесло бы уверенность в том, что конфликт не возобновится.
"Знаете, я бы предпочел сделать это (завершить конфликт - ред.) по-хорошему с гуманитарной точки зрения", - заявил президент в интервью подкасту Pod Force One.
При этом он отметил, что возможное возобновление силовой операции США могло бы принести уверенность в том, что конфликт завершится.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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