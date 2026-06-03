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Трамп заявил, что без него Израиля сейчас не существовало бы - РИА Новости, 03.06.2026
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14:20 03.06.2026
Трамп заявил, что без него Израиля сейчас не существовало бы

Трамп: если бы не действия США против Ирана, то Израиля сейчас не было бы

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что если бы не действия США против Ирана, то Израиля сейчас могло бы не существовать.
  • Трамп в мае допускал возможность попробовать себя в роли премьер-министра Израиля по окончании своего нынешнего срока.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что если бы не он, то Израиля сейчас не существовало бы.
"Израиля бы не было... Если бы не я, Израиля бы сейчас не было", - заявил он в интервью подкасту Pod Force One.
Такое мнение он обосновал действиями США против Ирана, которые, по его словам, не позволили республике начать полномасштабную агрессию против Израиля.
В мае Трамп допускал, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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В миреИзраильСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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