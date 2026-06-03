Трамп заявил, что без него Израиля сейчас не существовало бы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что если бы не действия США против Ирана, то Израиля сейчас могло бы не существовать.
- Трамп в мае допускал возможность попробовать себя в роли премьер-министра Израиля по окончании своего нынешнего срока.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что если бы не он, то Израиля сейчас не существовало бы.
"Израиля бы не было... Если бы не я, Израиля бы сейчас не было", - заявил он в интервью подкасту Pod Force One.
В мае Трамп допускал, что по окончании своего нынешнего срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.