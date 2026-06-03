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Трамп заявил, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана - РИА Новости, 03.06.2026
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13:51 03.06.2026
Трамп заявил, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с аятоллой Моджатбой Хаменеи

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.
  • Он отметил, что у него сложилось впечатление о хороших отношениях США с новым лидером Ирана.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.
"Я хотел бы с ним встретиться. Вероятно, мы встретимся с ним когда-нибудь", - сказал Трамп в интервью газете New York Post.
Как отметил американский лидер, у него сложилось впечатление, что США "хорошо ладят" с новым лидером Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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