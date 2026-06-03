Трамп заявил, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.
- Он отметил, что у него сложилось впечатление о хороших отношениях США с новым лидером Ирана.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.
"Я хотел бы с ним встретиться. Вероятно, мы встретимся с ним когда-нибудь", - сказал Трамп в интервью газете New York Post.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.