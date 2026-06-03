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СМИ: Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе - РИА Новости, 03.06.2026
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01:53 03.06.2026
СМИ: Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе

ABC: Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, утверждает телеканал ABC, ссылаясь на источники.
"Президент Дональд Трамп требует, чтобы Тегеран письменно зафиксировал конкретные уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика между США и Ираном", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на американских чиновников и "еще один источник, знакомый с ситуацией".
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не снимут санкции с Ирана за одно только открытие Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Вчера, 20:10
 
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