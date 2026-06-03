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Беспилотники атаковали аэропорт в Кувейте - РИА Новости, 03.06.2026
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12:02 03.06.2026 (обновлено: 12:06 03.06.2026)
Беспилотники атаковали аэропорт в Кувейте

Аэропорт Кувейта получил повреждения при атаке беспилотников

© Фото : соцсетиПоследствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта
Последствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия атаки беспилотников в пассажирском терминале международного аэропорта Кувейта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта получил сильный повреждения из-за атаки беспилотников, есть раненые.
  • Самолеты перенаправляются в альтернативные воздушные гавани.
ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников, есть раненые, сообщил в среду официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.
"Беспилотники атаковали пассажирский зал в терминале 1 в международном аэропорту Кувейта. Это причинило значительный материальный ущерб зданию и привело к ранению нескольких человек, которым была оказана необходимая медицинская помощь", - отметил представитель министерства.
Управление гражданской авиации сообщило о том, что вылеты из международного аэропорта Кувейта отложены, самолеты перенаправляются в альтернативные воздушные гавани.
Министерство обороны Кувейта в ночь на среду сообщило об отражении атак ракет и беспилотников на территорию страны.
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