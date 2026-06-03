Беспилотники атаковали аэропорт в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта получил сильный повреждения из-за атаки беспилотников, есть раненые.

Самолеты перенаправляются в альтернативные воздушные гавани.

ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта сильно поврежден в результате атаки беспилотников, есть раненые, сообщил в среду официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.

"Беспилотники атаковали пассажирский зал в терминале 1 в международном аэропорту Кувейта . Это причинило значительный материальный ущерб зданию и привело к ранению нескольких человек, которым была оказана необходимая медицинская помощь", - отметил представитель министерства.

Управление гражданской авиации сообщило о том, что вылеты из международного аэропорта Кувейта отложены, самолеты перенаправляются в альтернативные воздушные гавани.