Москва, Казань и Тобольск вошли в топ по подготовке кадров для техлида

Москва, Казань и Тобольск вошли в топ по подготовке кадров для техлида

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ Москва, Казань и Тобольск вошли в топ по подготовке кадров для техлида

Москва, Казань и Тобольск вошли в топ по подготовке кадров для техлида

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме ВЭБ.РФ совместно с КБ Стрелка, ГК "Просвещение" при поддержке Минпросвещения России представили исследование "От знаний к технологиям: модели развития городов", по совокупности образовательных, кадровых и инновационных характеристик в число городов-лидеров по подготовке кадров в сфере техлида вошли Москва, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Тобольск, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Ключевым выводом исследования является тот факт, что знание конвертируется в технологическое развитие городов, при этом размер образовательной системы сам по себе не гарантирует инновационной отдачи – ключевую роль играет ее встроенность в локальную экономику. Даже небольшие города могут становиться центрами компетенций и экспертизы в сфере подготовки кадров для техлида за счет отраслевого фокуса образования, учитывающего текущий и перспективный запрос ключевых работодателей.

Исследование зафиксировало, что внимание абитуриентов концентрируется на одиннадцати городах-магнитах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск и Владивосток. При этом привлечение молодежи в города связано не столько с количеством ВУЗов, но и другими характеристиками качества жизни, в том числе по группе факторов "Доход и работа".

« "Технологическое лидерство страны начинается с точной настройки образования под реальные запросы экономики. Успех Москвы, Казани, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода наглядно доказывает, что именно интеграция учреждений СПО с ключевыми работодателями, а также масштабное развитие федерального проекта "Профессионалитет" позволяют готовить специалистов, способных решать важные задачи. Мы планируем тиражировать этот опыт, чтобы каждый выпускник СПО был востребован на рынке труда и мог внести свой вклад в развитие родного города", – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Как подчеркнул главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра "Развивай.РФ" Андрей Самохин, решение задач технологического лидерства существенно влияет на экономику городов и качество жизни обычных семей.

« "Для крупных агломераций вклад высокотеха и цифровых решений уже составляет более 30% валового муниципального продукта, для небольших городов – более 50%. Безотносительно размера города, актуален запрос на профессиональные знания и навыки. По данным Индекса "Развивай.РФ", 9 из 10 студентов колледжей и техникумов в городах – лидерах повестки техлида трудоустраиваются по профессии уже к моменту выпуска, новые знания осваивают до 25% действующих сотрудников предприятий и организаций", – сказал Самохин.

Как он отметил, дополнительные возможности роста открывает развитие государственно-частного взаимодействия – в реализации проектов и расширении возможностей для получения новых знаний, в том числе с использованием современных цифровых решений.

« "Исследование подтверждает: технологическое развитие городов определяется не размером образовательной системы, а ее способностью работать в связке с экономикой и конкретными предприятиями. "Просвещение" последовательно участвует в разработке обучающих материалов, оснащении учебных учреждений разного уровня современным оборудованием и подготовке педагогов. Мы помогаем регионам выстраивать профильное обучение под задачи технологического лидерства", – заявил руководитель ГК "Просвещение", заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

Он подчеркнул, что важно не только дать обучающимся знания, но и сориентировать их на рынок труда своего региона, чтобы талантливая молодежь могла реализовать себя на малой родине.

« "Такой подход, на наш взгляд, и есть главный ресурс для технологического развития городов", – сказал Тарабрин.

Как отмечается, 24 высокоспециализированных техногорода при компактной образовательной базе достигают доли высокотехнологичного сектора в ВМП до 67% – за счет того, что ВУЗы и колледжи работают в одном контуре с якорными предприятиями, такими как "ОДК-Сатурн" в Рыбинске или ОЭЗ "Алабуга". Таким образом, происходит сокращение разрыва между содержанием инженерного образования и запросами отраслей, прежде всего за счет интенсивной практической подготовки на предприятиях. Выгодно выделяются Обнинск, Нижнекамск и Елабуга, где доля высокотехнологичного сектора достигает 45–67% ВМП при компактной, но точно настроенной под якорных работодателей образовательной инфраструктуре.

Точная настройка образования под локальные индустриальные запросы отличает систему СПО, которая к тому же разворачивается быстрее, чем университетская инфраструктура. Участие в системе СПО по модели федерального проекта "Профессионалитет", в том числе с расширением IT-направлений, является особенно эффективным в рамках подготовки кадров для техлида как для малых и средних городов, так и в целом для высокотехнологичной экономики.

В основе исследования – данные Индекса качества жизни "Развивай.РФ", федерального проекта "Профессионалитет" и анализ социальных медиа. В работе проанализированы данные по 250 городам Индекса по 15 образовательным, кадровым и инновационным характеристикам.